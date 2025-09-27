1:3-Niederlage in Wiesbach Rot-Weiss spielt gut, steht aber wieder ohne Punkte da 27.09.2025, 23:17 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Auf den Höhenflug folgt, zumindest mit Blick auf die Ergebnisse, die Ernüchterung: Nach der 0:2-Niederlage gegen Gau-Odernheim gab es für den FC Rot-Weiss Koblenz auch bei Hertha Wiesbach eine 1:3-Pleite. Dabei wäre durchaus etwas drin gewesen.

Als der eingewechselte Pascal Piontek nach einem gut vorgetragenen Konter das 3:1 für die Hausherren erzielt hatte, pfiff Schiedsrichterin Naemi Breier die Partie anschließend gar nicht mehr an. Es war der Schlusspunkt eines Spiels, in dem die Gäste ordentlich gespielt, sich aber nicht für ihr Engagement belohnt hatten – und es war die zweite Niederlage in Folge für den FC Rot-Weiss Koblenz: Die Mannschaft von Coach Fatih Cift hatte ihr Match in ...







