1:2 gegen TuS Mechtersheim Rot-Weiss mit bitterer Niederlage gegen neuen Primus Sina Ternis 28.11.2026, 16:26 Uhr

i Ein wenig war Dejvi Alsela (rotes Trikot) der tragische Held der Partie. Zunächst brachte er seinen FC Rot-Weiss Koblenz gegen den TuS Mechtersheim in Führung, verursachte dann aber den Elfmeter zum 1:2 – und sah dafür die Rote Karte. Jörg Niebergall

Zwischen Stolz und Verärgerung bewegte sich die Gemütslage von Fatih Cift nach der 1:2-Niederlage seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den TuS Mechtersheim. Stolz auf die starke Leistung, Verärgerung über die Abschlussschwäche seines Teams.

Auch wenn an der Weisheit, dass eine Niederlage immer irgendwie verdient ist, sicherlich ein Funken Wahrheit dran ist, fiel die des FC Rot-Weiss Koblenz im Spitzenspiel der Fußball in die Kategorie „ganz bitter“. Die Mannschaft von Fatih Cift unterlag dem TuS Mechtersheim mit 1:2 (1:0) – und bezahlte Lehrgeld in Sachen Effektivität.







Artikel teilen

Artikel teilen