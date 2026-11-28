Zwischen Stolz und Verärgerung bewegte sich die Gemütslage von Fatih Cift nach der 1:2-Niederlage seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den TuS Mechtersheim. Stolz auf die starke Leistung, Verärgerung über die Abschlussschwäche seines Teams.
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Auch wenn an der Weisheit, dass eine Niederlage immer irgendwie verdient ist, sicherlich ein Funken Wahrheit dran ist, fiel die des FC Rot-Weiss Koblenz im Spitzenspiel der Fußball in die Kategorie „ganz bitter“. Die Mannschaft von Fatih Cift unterlag dem TuS Mechtersheim mit 1:2 (1:0) – und bezahlte Lehrgeld in Sachen Effektivität.