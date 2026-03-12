Voller Kader in Diefflen Rot-Weiss Koblenz will es nicht schon wieder vermasseln Sina Ternis 12.03.2026, 10:41 Uhr

i Beim 1:0 in Pirmasens war Joel Cartus (links, im Zweikampf mit seinem ehemaligen Teamkollegen Nao Oriyama vom Stadrivalen Cosmos Koblenz) nach erneuter Verletzungspause noch keine Option, beim Gastspiel in Dieflen am Samstag ist er es. Jörg Niebergall

Der FC Rot-Weiss Koblenz hat erneut die Chance, sich von den Abstiegsrängen der Oberliga zu lösen. Das klappte in der Vergangenheit konsequent nicht. In Diefflen jedenfalls gibt’s ein Novum, das dem Team von Fatih Cift vielleicht helfen könnte.

Schon des Öfteren hatte der FC Rot-Weiss Koblenz in den vergangenen Wochen und Monaten die Möglichkeit, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen, mit einem Sieg ein komfortables Polster anzulegen, „allerdings haben wir es dann genauso oft vermasselt“, sagt Coach Fatih Cift, der hofft, dass das dieses Mal anders ist, dass seine Rot-Weissen am Samstag (15.







