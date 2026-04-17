Cift-Elf empfängt Gonsenheim Rot-Weiss Koblenz und die Muskulatur im Liga-Endspurt Sina Ternis 17.04.2026, 14:28 Uhr

i Zum letzten Mal einen Heimsieg bejubeln konnten Tim Esten (links) und Kanata Todate beim 6:0 gegen den SV Auersmacher. Coach Fatih Cift hofft, dass nach zuletzt zwei Niederlagen nach Gang gegen Gonsenheim wieder gejubelt werden kann. René Weiss

Zuletzt gab’s für Rot-Weiss Koblenz zwei Niederlagen, damit wurde die Chance verpasst, sich von der Abstiegszone entscheidend abzusetzen. Am Samstag soll daheim gegen Gonsenheim die nächste Chance genutzt werden. Allerdings arg ersatzgeschwächt.

Wie heißt es doch so schön: Aller guten Dinge sind drei. Nachdem Rot-Weiss Koblenz zweimal die Chance hat liegen lassen, sich entscheidend von den Abstiegsrängen in der Fußball-Oberliga abzusetzen, soll am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth die dritte Möglichkeit genutzt werden.







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