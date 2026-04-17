Zuletzt gab’s für Rot-Weiss Koblenz zwei Niederlagen, damit wurde die Chance verpasst, sich von der Abstiegszone entscheidend abzusetzen. Am Samstag soll daheim gegen Gonsenheim die nächste Chance genutzt werden. Allerdings arg ersatzgeschwächt.
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Wie heißt es doch so schön: Aller guten Dinge sind drei. Nachdem Rot-Weiss Koblenz zweimal die Chance hat liegen lassen, sich entscheidend von den Abstiegsrängen in der Fußball-Oberliga abzusetzen, soll am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth die dritte Möglichkeit genutzt werden.