Cift findet deutliche Worte Rot-Weiss Koblenz trennt sich von zwei Spielern Sina Ternis 31.01.2026, 20:03 Uhr

i Melchisedec Yeboah (links) wird künftig nicht mehr für Rot-Weiss Koblenz auflaufen. Das gleiche trifft auf Daniel-Nrice Ndouop zu. René Weiss

Fatih Cift ist ein Mann klarer Worte und auch klarer Entscheidung: Das wurde auch jetzt deutlich. Obwohl der Kader von Rot-Weiss Koblenz nicht sonderlich breit ist, erfolgte nun die Trennung von zwei Spielern.

Nein, der Kader von Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz ist keinesfalls der breiteste. Das weiß auch Trainer Fatih Cift. Er weiß aber auch, dass er Prinzipien hat und dass er diese Prinzipien keinesfalls über den Haufen werfen will. Deswegen erfolgte nun die Trennung von Melchisedec Yeboah mit sofortiger Wirkung.







Artikel teilen

Artikel teilen