Kann sich Oberligist Rot-Weiss Koblenz ein wenig Luft nach unten verschaffen? Am Samstag nimmt die Mannschaft von Fatih Cift einen weiteren Anlauf im Heimspiel gegen Auersmacher.
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Konstanz? Ein Wort, das Fatih Cift derzeit nur vom Hörensagen kennt. Denn sein FC Rot-Weiss Koblenz ist aktuell weit davon entfernt, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen. Immerhin gab’s zwischenzeitlich in der Fußball-Oberliga mal zwei Siege nach Gang, womit sich die Rot-Weissen ein wenig von der Abstiegszone absetzen konnten.