Heimspiel gegen Auersmacher Rot-Weiss Koblenz stellt Weichen und will mehr Konstanz Sina Ternis 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Ryo Iwata (graues Trikot) wird dem FC Rot-Weiss Koblenz in den kommenden Wochen fehlen. Er hat sich gegen Diefflen einen doppelten Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Sonst geht's ins Spiel gegen den SV Auersmacher aber mit voller Kapelle. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Kann sich Oberligist Rot-Weiss Koblenz ein wenig Luft nach unten verschaffen? Am Samstag nimmt die Mannschaft von Fatih Cift einen weiteren Anlauf im Heimspiel gegen Auersmacher.

Konstanz? Ein Wort, das Fatih Cift derzeit nur vom Hörensagen kennt. Denn sein FC Rot-Weiss Koblenz ist aktuell weit davon entfernt, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen. Immerhin gab’s zwischenzeitlich in der Fußball-Oberliga mal zwei Siege nach Gang, womit sich die Rot-Weissen ein wenig von der Abstiegszone absetzen konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen