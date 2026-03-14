Endlich hat Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz die Chance genutzt und auf einen Sieg einen weiteren Dreier folgen lassen. Durch das 4:1 gegen den FV Diefflen hat das Cift-Team sich von der Abstiegszone abgesetzt.
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Das Versemmeln von Chancen, sich aus dem Tabellenkeller der Fußball-Oberliga abzusetzen, das war zuletzt regelmäßig Thema beim FC Rot-Weiss Koblenz. Denn immer dann, wenn die Mannschaft von Fatih Cift ein Spiel gewonnen hatte, folgte genauso regelmäßig in der darauffolgenden Partie eine Niederlage.