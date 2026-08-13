Vor Partie gegen Wiesbach Rot-Weiss Koblenz: Keeper weg, Feldspieler wieder da Sina Ternis 13.08.2026, 06:00 Uhr

i Zavier Ghebrezghi (rotes Trikot, hier im Duell mit Wiesbachs Yannik Haupts) stand in der vergangenen Spielzeit schon bei Rot-Weiss Koblenz unter Vertrag. Nun ist der Mittelfeldspieler wieder zurück. René Weiss

Als große Wundertüte bezeichnet Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift den kommenden Gegner Diefflen. Der gastiert am Samstag auf dem Oberwerth – und da könnten zwei „neue“ Gesichter auf der Bank der Gastgeber Platz nehmen.

Zwei Spiele in der Fußball-Oberliga sind absolviert, eins hat der FC Rot-Weiss Koblenz verloren, eins gewonnen. Dass gerade die Niederlage am ersten Spieltag gegen Wormatia Worms kein Beinbruch – und ja sogar durchaus vermeidbar – war, das wurde am vergangenen Wochenende deutlich, als die Wormaten mit dem FK Pirmasens einen der großen Aufstiegsaspiranten mit 4:0 vom Platz fegten.







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