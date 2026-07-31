Die Situation ist nicht, um in Euphorie zu verfallen, sie ist aber auch nicht so, dass Fatih Cift die Hände überm Kopf zusammenschlagen müsste, wenn sein FC Rot-Weiss Koblenz in die Saison startet. Einen anderen Gegner hätte er sich aber gewünscht.
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Zu großen Teilen wird sich die Mannschaft, die am Samstag (14 Uhr) am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga aufläuft, von selbst aufstellen beim FC Rot-Weiss Koblenz, der im Stadion am Oberwerth den VfR Wormatia Worms empfängt. Denn aktuell hat Coach Fatih Cift 16 Feldspieler und drei Keeper auf seiner Liste stehen.