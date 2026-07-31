Vor Start gegen Wormatia Worms
Rot-Weiss Koblenz holt zwei „Neue“ vom Stadtrivalen
In der vergangenen Spielzeit trug Nao Oriyama (hier mit Ex-Coach Manuel Moral Fuster) noch das Trikot von Cosmos Koblenz, nun so
In der vergangenen Spielzeit trug Nao Oriyama (hier mit Ex-Coach Manuel Moral Fuster) noch das Trikot von Cosmos Koblenz, nun soll er sich wieder das von Rot-Weiss überstreifen.
René Weiss

Die Situation ist nicht, um in Euphorie zu verfallen, sie ist aber auch nicht so, dass Fatih Cift die Hände überm Kopf zusammenschlagen müsste, wenn sein FC Rot-Weiss Koblenz in die Saison startet. Einen anderen Gegner hätte er sich aber gewünscht. 

Lesezeit 2 Minuten
Zu großen Teilen wird sich die Mannschaft, die am Samstag (14 Uhr) am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga aufläuft, von selbst aufstellen beim FC Rot-Weiss Koblenz, der im Stadion am Oberwerth den VfR Wormatia Worms empfängt. Denn aktuell hat Coach Fatih Cift 16 Feldspieler und drei Keeper auf seiner Liste stehen.
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Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
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