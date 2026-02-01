Überraschungswechsel nach Test Rot-Weiss Koblenz holt Stürmer von der SG 99 Andernach Sina Ternis 01.02.2026, 18:50 Uhr

i Nur ein halbes Jahr war Tim Esten (weißes Trikot) bei der SG 99 Andernach, war im Sommer vom Bezirksligisten SV Oberzissen gekommen. Nun zieht es den Stürmer weiter. René Weiss

Es ist ein Transfer, der durchaus überraschend anmutet – zumindest auf den ersten Blick: Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz ist noch einmal aktiv geworden und hat sich einen Stürmer von Rheinlandligist SG 99 Andernach geschnappt.

Noch unmittelbar nach dem Testspiel gegen Eintracht Hohkeppel (0:4) am Samstag hatte Fatih Cift, Coach von Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz, davon geredet, dass er gerne noch einen Stürmer verpflichten möchte. Bereits einen Tag später kann er Vollzug melden – weil sich beide Vereine schnell über den Wechsel einig geworden waren.







Artikel teilen

Artikel teilen