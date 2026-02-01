Es ist ein Transfer, der durchaus überraschend anmutet – zumindest auf den ersten Blick: Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz ist noch einmal aktiv geworden und hat sich einen Stürmer von Rheinlandligist SG 99 Andernach geschnappt.
Lesezeit 2 Minuten
Noch unmittelbar nach dem Testspiel gegen Eintracht Hohkeppel (0:4) am Samstag hatte Fatih Cift, Coach von Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz, davon geredet, dass er gerne noch einen Stürmer verpflichten möchte. Bereits einen Tag später kann er Vollzug melden – weil sich beide Vereine schnell über den Wechsel einig geworden waren.