Vom SV Alemannia Aachen Rot-Weiss Koblenz holt 18-jähriges Talent aus Region Sina Ternis 30.06.2026, 16:33 Uhr

i Nevio Kunz (am Ball) spielte in der abgelaufenen Spielzeit noch für die A-Jugend von Alemannia Aachen, zog sich da im Januar allerdings einen Kreuzbandriss zu. Ab September, so der aktuelle Plan, soll der 18-jährige Mittelfeldspieler den FC Rot-Weiss Koblenz verstärken. Gerhard Hannappel. René Weiss

Viele Testspieler waren in den vergangenen Tagen beim FC Rot-Weiss Koblenz im Einsatz, einige überzeugten, andere nicht. Nicht überzeugen konnte einer, der dennoch kommt – und das lag daran, dass der gerade an einem Kreuzbandriss laboriert.

Es ist, so drückt es Fatih Cift aus und zitiert damit den Vater seines Neuzugangs, ein wenig „die Katze im Sack“. Die Rede ist von der neuesten Verpflichtung beim FC Rot-Weiss Koblenz: Der 18-jährige Nevio Kunz schließt sich dem Fußball-Oberligisten an, wird aber frühestens im September spielen können, weil er aktuell noch an einem Kreuzbandriss laboriert, den er sich im Januar, damals noch bei der A-Jugend des SV Alemannia Aachen, zugezogen ...







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