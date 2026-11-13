1:0 bei Hertha Wiesbach Rot-Weiss knackt dank Estens Tor die 30-Punkte-Marke Sina Ternis 13.11.2026, 22:23 Uhr

i Egal wie, Hauptsache drei Punkte, so lautete die Devise von Fatih Cift nach dem knappen 1:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz beim FC Hertha Wiesbach. Wolfgang Heil

Kurzzeitig stand die Partie zwischen dem FC Hertha Wiesbach und dem FC Rot-Weiss Koblenz auf der Kippe. Die eisigen Temperaturen waren schuld. Am Ende wurde aber gespielt und die Gäste gewannen dank eines Treffers von Tim Esten mit 1:0.

Vielleicht war es ein wenig glücklich, vielleicht hätten die Gastgeber in der Schlussphase noch den Ausgleich erzielen können, vielleicht war auch der eigene Treffer in der Entstehung ein wenig ein Zufallsprodukt. Das alles war Fatih Cift nach dem 1:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz beim FC Hertha Wiesbach aber vollkommen egal.







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