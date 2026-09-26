In der 97. Minute Rot-Weiss kassiert späten Ausgleich gegen Pirmasens Sina Ternis 26.09.2026, 15:57 Uhr

i Franck Kouentchi hatte das 2:0 für seine Rot-Weissen auf dem Fuß, doch seinen Fallrückzieher klärte FKP-Keeper Lukas Kupper noch zur Ecke. René Weiss

Mit einem Remis trennen sich Rot-Weiss Koblenz und der FK Pirmasens in Duell der Fußball-Oberliga. Besonders bitter: Rot-Weiss spielte lange in Überzahl und kassierte das Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Koblenz. Wir tickern heute das Duell in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FK Pirmasens live vom Koblenzer Oberwerth. Da treffen zwei Teams aufeinander, die beide in Tuchfühlung zu ganz oben bleiben wollen. Die Gastgeber liegen drei, die Gäste zwei Punkte hinter der Spitzenposition.







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