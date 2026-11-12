Für den FC Rot-Weiss Koblenz endet die Hinrunde der Fußball-Oberliga bereits am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beim FC Hertha Wiesbach – und da könnte schon mit einem Remis die 30-Punkte-Marke geknackt werden.
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Auf die Frage, ob er denn nach dem Sieg im Stadtduell gegen die TuS Koblenz euphorisch in die neue Woche und damit in die Woche, in der am Freitag (19.30 Uhr) das letzte Oberliga-Hinrundenspiel beim FC Hertha Wiesbach ansteht, gestartet ist, antwortet Fatih Cift ganz cool: „Das ist doch nichts Neues für uns, wir haben schon einige Derbys gewonnen, nicht nur gegen die TuS, sondern auch gegen Cosmos und Engers.