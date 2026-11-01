Gegner mit zweimal Rot
Rot-Weiss ist einziges Rheinland-Team, das gewinnt
Der Ball war, wie hier im Duell zwischen Rot-Weiss-Akteur Tom Karacaga und Gau-Odernheims Julian Meininger, oft in der Luft. Die
Der Ball war, wie hier im Duell zwischen Rot-Weiss-Akteur Tom Karacaga und Gau-Odernheims Julian Meininger, oft in der Luft. Die Koblenzer nahmen die Bedingungen gut an, gewannen am Ende mit 2:1.
Sina Ternis

Einmal Gelb-Rot, einmal Rot, viel Hektik auf und neben dem Platz. Es ging rund in der Partie zwischen dem TSV Gau-Odernheim und Rot-Weiss Koblenz. Am Ende war es den Gästen aber egal, die gewannen mit 2:1 und sind aktuell bestes Rheinland-Team

Lesezeit 4 Minuten
Der Jubel war groß aufseiten des FC Rot-Weiss Koblenz, als der Unparteiische Sebastian Hilsberg die Partie beim TSV Gau-Odernheim nach knapp 95 Minuten abpfiff. Endlich abpfiff, so zumindest sahen es die, die es am späten Sonntagnachmittag mit der Mannschaft in Rot gehalten hatten.
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