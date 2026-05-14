Rot-Weiss Koblenz gegen TuS Koblenz – das bringt durch den Lokalcharakter natürlich schon eine gewisse Brisanz mit sich. Doch am Samstag könnte es zu einem etwas ungleichen Duell kommen, weil die Prioritätensetzung bei beiden unterschiedlich ist.
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Wenn am Samstag (14 Uhr) der FC Rot-Weiss Koblenz die TuS Koblenz zum Oberliga-Lokalduell auf dem Oberwerth empfängt, dann wird das „Gästeteam“ wenig mit dem Team gemeinsam haben, das den Rot-Weissen noch im Hinspiel mit 1:2, damals als Gastgeber, unterlegen war.