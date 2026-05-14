Vor Koblenzer Stadtduell Rot-Weiss holt Saed, TuS verlängert mit Cornelius Sina Ternis 14.05.2026, 18:11 Uhr

i Zu diesem Duell könnte es in der kommenden Saison auch kommen: Mohannad Saed (rotes Trikot) traf mit seinem Ahrweiler BC im Rheinlandpokal auf die TuS Koblenz und Daniel von der Bracke. Künftig wird der schnelle Außenbahnspieler für den kommenden TuS-Gegner Rot-Weiss Koblenz auflaufen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Rot-Weiss Koblenz gegen TuS Koblenz – das bringt durch den Lokalcharakter natürlich schon eine gewisse Brisanz mit sich. Doch am Samstag könnte es zu einem etwas ungleichen Duell kommen, weil die Prioritätensetzung bei beiden unterschiedlich ist.

Wenn am Samstag (14 Uhr) der FC Rot-Weiss Koblenz die TuS Koblenz zum Oberliga-Lokalduell auf dem Oberwerth empfängt, dann wird das „Gästeteam“ wenig mit dem Team gemeinsam haben, das den Rot-Weissen noch im Hinspiel mit 1:2, damals als Gastgeber, unterlegen war.







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