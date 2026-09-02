Zwei Neuzugänge fix 
Rot-Weiss holt Lizenzspieler von der SV Elversberg
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Den Deadline-Day hat auch Rot-Weiss Koblenz noch einmal genutzt, um den Kader zu verstärken: Einer kommt von der U21 von Roda Kerkrade, der andere von einem saarländischen Erstligisten. 

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Auch wenn Fatih Cift sich zuletzt nicht mehr wirklich mit dem Thema Neuzugänge auseinandersetzen wollte, dazu sagte: „Ich beschäftige mich lieber mit den Dingen, die ich beeinflussen kann“, ist er doch froh, dass am Deadline-Day noch zwei Spieler für seinen FC Rot-Weiss Koblenz verpflichtet werden konnten.
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