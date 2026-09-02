Zwei Neuzugänge fix Rot-Weiss holt Lizenzspieler von der SV Elversberg Sina Ternis 02.09.2026, 20:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Den Deadline-Day hat auch Rot-Weiss Koblenz noch einmal genutzt, um den Kader zu verstärken: Einer kommt von der U21 von Roda Kerkrade, der andere von einem saarländischen Erstligisten.

Auch wenn Fatih Cift sich zuletzt nicht mehr wirklich mit dem Thema Neuzugänge auseinandersetzen wollte, dazu sagte: „Ich beschäftige mich lieber mit den Dingen, die ich beeinflussen kann“, ist er doch froh, dass am Deadline-Day noch zwei Spieler für seinen FC Rot-Weiss Koblenz verpflichtet werden konnten.







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