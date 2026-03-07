Hölle noch nicht überwunden Rot-Weiss holt drei Bonuspunkte beim FK Pirmasens Sina Ternis 07.03.2026, 17:45 Uhr

i Zu Null: Der junge Rot-Weiss-Keeper Julius Hamm und seine Vordereleute hielten beim FK Pirmasens den Laden dicht und gewannen beim Zweiten mit 1:0. René Weiss

Nach zwei Nackenschlägen, einer in der Oberliga, einer im Pokal, hat sich Rot-Weiss Koblenz eindrucksvoll zurückgemeldet: Beim Spitzenteam FK Pirmasens gewann das Cift-Team nach einem Treffer von Felix Schlüsselburg mit 1:0.

Nein, die Hölle sei keinesfalls durchschritten. Das sagte Fatih Cift, Coach des FC Rot-Weiss Koblenz, nach dem überraschenden 1:0 (1:0)-Sieg beim Oberliga-Spitzenteam FK Pirmasens. Und auch wenn Cift direkt den Blick auf das kommende Wochenende und das schwere Auswärtsspiel beim FV Diefflen lenkte („Der Dreier ist nichts wert, wenn wir da nicht nachlegen“), war die große Erleichterung doch erst einmal spürbar.







