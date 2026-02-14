Mittelrheinligist spritziger Rot-Weiss hat müde Beine und unterliegt in Hennef 2:4 Sina Ternis 14.02.2026, 17:37 Uhr

Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Am Ende war der Gegner einfach spritziger und gewann verdient: Nach einer intensiven Trainingswoche unterlag der FC Rot-Weiss Koblenz dem Mittelrheinligisten FC Hennef mit 2:4 – und bot Trainer Fatih Cift viel Lernmaterial.

Im vorletzten Test der Wintervorbereitung gab es für den Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz eine Niederlage. Die Mannschaft von Coach Fatih Cift unterlag beim FC Hennef, aktuell auf Rang 13 der Mittelrheinliga, mit 2:4 (1:3).Es war eine Niederlage, die Cift sogar ein wenig hatte kommen sehen.







