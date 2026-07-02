4:1 hieß es am Ende eines Tests, den beide Seiten nicht überbewerten wollten, aus dem beide aber durchaus Erkenntnisse zogen. Das ist kein Wunder, denn bei Rot-Weiss Koblenz traf beim Sieg gegen den FC Emmelshausen-Karbach ein Testspieler doppelt
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Am Ende war es deutlich: 4:1 bezwang der FC Rot-Weiss Koblenz den Oberliga-Rivalen FC Emmelshausen-Karbach auf dem Kunstrasen am Oberwerth. Für die Gastgeber war es der erste, für die Gäste der zweite Test der Sommervorbereitung. Und beide Mannschaften hatten den genutzt, um einiges auszuprobieren, sowohl im taktischen Bereich als auch, was den Einsatz von Testspielern anging.