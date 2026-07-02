Testspieler mit Doppelpack Rot-Weiss gewinnt Test gegen FCEK und hat neuen Co Sina Ternis 02.07.2026, 05:25 Uhr

i Mo Saed (rotes Trikot) kam für den FC Rot-Weiss Koblenz im Testspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach zum ersten Mal zum Einsatz und ließ aufblitzen, dass er eine Verstärkung sein kann. Wolfgang Heil

4:1 hieß es am Ende eines Tests, den beide Seiten nicht überbewerten wollten, aus dem beide aber durchaus Erkenntnisse zogen. Das ist kein Wunder, denn bei Rot-Weiss Koblenz traf beim Sieg gegen den FC Emmelshausen-Karbach ein Testspieler doppelt

Am Ende war es deutlich: 4:1 bezwang der FC Rot-Weiss Koblenz den Oberliga-Rivalen FC Emmelshausen-Karbach auf dem Kunstrasen am Oberwerth. Für die Gastgeber war es der erste, für die Gäste der zweite Test der Sommervorbereitung. Und beide Mannschaften hatten den genutzt, um einiges auszuprobieren, sowohl im taktischen Bereich als auch, was den Einsatz von Testspielern anging.







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