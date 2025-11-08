Dominante Hälfte gegen FVE Rot-Weiss gelingt mit 4:1-Sieg der Sprung auf Rang zehn 08.11.2025, 17:55 Uhr

i Nach schöner Vorarbeit von Mel Yeboah hatte Kanata Todate (in Rot) keine Probleme, den Ball zum 2:0 für seinen FC Rot-Weiss Koblenz im Tor unterzubringen. Am Ende stand gegen den FV Eppelborn ein deutlicher 4:1-Sieg. Wolfgang Heil

Nichts anbrennen lassen hat der FC Rot-Weiss Koblenz gegen Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn und fuhr nach einer dominanten ersten Hälfte einen klaren 4:1-Sieg ein. Die Cift-Elf hat damit die 20-Punkte-Marke geknackt.

Als die Gäste vom FV Eppelborn drei Minuten nach Wiederanpfiff und mit ihren ersten beiden Offensivaktionen den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielten, da befürchteten die Pessimisten unter den Anhängern des FC Rot-Weiss Koblenz, dass es doch noch einmal eng werden, dass die Hausherren auf dem Kunstrasen am Stadion am Oberwerth den Gegner doch noch einmal stark machen würden – das passierte allerdings nicht, zumindest nicht in der Ausprägung, in der ...







