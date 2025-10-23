Vier Punkte trennen Rot-Weiss Koblenz und die Sportfreunde Eisbachtal im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga voneinander. Kein Wunder, dass beide das direkte Aufeinandertreffen als wichtig ansehen. Welche Rolle Gummistiefel dabei spielen...
Lesezeit 3 Minuten
Richtungsweisende Spiele, das sagt Fatih Cift, habe seine Mannschaft schon einige gehabt, aber wichtig sei die Partie seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die Sportfreunde Eisbachtal am Samstag (14 Uhr) im Stadion Oberwerth definitiv. „Ich denke, nachdem jetzt ein Drittel der Spiele absolviert ist, ist die Richtung vorgegeben“, so Cift, dessen Mannschaft nach besagtem ersten Drittel im unteren Tabellendrittel der Fußball-Oberliga zu finden ist.