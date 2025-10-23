Koblenz empfängt Eisbachtal Rot-Weiss gegen Eisbären: Wer hat die besseren Stiefel? 23.10.2025, 18:00 Uhr

i Rot-Weiss-Coach Fatih Cift mag zwar etwas kritisch schauen, unzufrieden war er mit den jüngsten Auftritten seines Teams aber keinesfalls. Gegen Eisbachtal soll nun auch der Offensivknoten platzen. Jörg Niebergall

Vier Punkte trennen Rot-Weiss Koblenz und die Sportfreunde Eisbachtal im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga voneinander. Kein Wunder, dass beide das direkte Aufeinandertreffen als wichtig ansehen. Welche Rolle Gummistiefel dabei spielen...

Richtungsweisende Spiele, das sagt Fatih Cift, habe seine Mannschaft schon einige gehabt, aber wichtig sei die Partie seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die Sportfreunde Eisbachtal am Samstag (14 Uhr) im Stadion Oberwerth definitiv. „Ich denke, nachdem jetzt ein Drittel der Spiele absolviert ist, ist die Richtung vorgegeben“, so Cift, dessen Mannschaft nach besagtem ersten Drittel im unteren Tabellendrittel der Fußball-Oberliga zu finden ist.







