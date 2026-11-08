Liveticker am Sonntag Rot-Weiss führt im Duell gegen die TuS zur Pause 1:0 Sina Ternis 08.11.2026, 14:32 Uhr

i Zur Sache geht es eigentlich immer, wenn Rot-Weiss Koblenz und die TuS Koblenz sich in direkten Duellen begegnen. In der vergangenen Saison hatte Rot-Weiss zweimal die Nase vorn, wer setzt sich am Sonntag durch? Wolfgang Heil

Nach dem Lokalduell ist vor dem Lokalduell. Zumindest für die TuS Koblenz. Nach dem 0:0 gegen Cosmos Koblenz geht es nun gegen Rot-Weiss Koblenz, das am Sonntag Gastgeber ist. Wir halten euch ab 14.30 Uhr im Liveticker auf dem Laufenden.

Es ist das erste von insgesamt drei Stadtduellen zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und der TuS Koblenz, das am Sonntag (15 Uhr) auf dem Oberwerth über die Bühne geht. Zweimal in der Fußball-Oberliga und einmal im Viertelfinale des Rheinlandpokals treffen die beiden Kontrahenten aufeinander.







Artikel teilen

Artikel teilen