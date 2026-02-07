Drei Neuzugänge geben Debüt Rot-Weiss-Coach Cift mit 1:1 in Siegburg zufrieden Sina Ternis 07.02.2026, 19:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Vor allem positive Dinge sah Fatih Cift beim 1:1 seines FC Rot-Weiss Koblenz beim Mittelrheinligisten Siegburger SV. Vor allem die Breite im Kader freut den Coach.

Regelmäßig testen Fatih Cift und sein FC Rot-Weiss Koblenz gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV. „Einfach, weil wir wissen, dass wir da auf einen guten Gegner treffen“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten. Das war auch dieses Mal der Fall: Beim 1:1 traf seine Mannschaft auf eine Menge Gegenwehr, zeigt aber ihrerseits ebenfalls einen ordentlichen Auftritt.







