Vor allem positive Dinge sah Fatih Cift beim 1:1 seines FC Rot-Weiss Koblenz beim Mittelrheinligisten Siegburger SV. Vor allem die Breite im Kader freut den Coach.
Regelmäßig testen Fatih Cift und sein FC Rot-Weiss Koblenz gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV. „Einfach, weil wir wissen, dass wir da auf einen guten Gegner treffen“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten. Das war auch dieses Mal der Fall: Beim 1:1 traf seine Mannschaft auf eine Menge Gegenwehr, zeigt aber ihrerseits ebenfalls einen ordentlichen Auftritt.