Rot-Weiss Koblenz kommt in der Oberliga immer besser ins Rollen: Beim SV Auersmacher, der mit einer maximalen Ausbeute von neun Zählern auf heimischem Platz in die Partie gegangen war, siegte die Cift-Elf vollkommen verdient mit 2:0.

Der Aufwärtstrend des FC Rot-Weiss Koblenz hält an. Auch beim SV Auersmacher gewann die Mannschaft von Coach Fatih Cift, besiegte den bis dahin zu Hause noch ungeschlagenen und sogar verlustpunktfreien Saarland-Vertreter vollkommen verdient mit 2:0 (0:0) und ist damit in der Fußball-Oberliga selbst seit drei Spieltagen ungeschlagen, hat sieben Punkte auf dem Konto – und den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt. „Ich habe schon das Gefühl, dass wir weiter sind als noch zu Beginn der Saison“, sagte der Trainer, ohne dabei in Euphorie verfallen zu wollen.

Der Auftritt in Auersmacher jedenfalls war ein reifer. Dabei hatten die Rot-Weissen im Vorfeld einigen Widrigkeiten zu trotzen: Der etatmäßige Außenverteidiger Ryo Iwata musste genauso passen wie Marco Müller und Keeper Marcel Behr. Für Behr rückte Jascha Tiemann zwischen die Pfosten, auf dem Feld indes musste Cift deutlich mehr improvisieren, zog den etatmäßigen Offensivakteur Takumu Yamahara zurück in die Kette – in eine Kette, auf die Rot-Weiss am Samstagnachmittag einen besonderen Fokus legte.

Rot-Weiss-Taktik mit defensiver Grundausrichtung geht komplett au

Denn die Gäste agierten auf dem Auersmacher’ Rasen aus einer kompakten Defensive heraus, überließen den Hausherren das Feld und setzten ihrerseits auf Umschaltmomente. Eine Taktik, die sich gegen den spiel- und zweikampfstarken SV als goldrichtig erwies. Auersmacher war zwar um Spielkontrolle bemüht, hatte aber nicht wirklich Ideen, um die kompakte Koblenzer Defensive zu knacken. Und Rot-Weiss seinerseits generierte immer wieder Ballgewinne, schaltete schnell um und kam so schon in den ersten 45 Minuten das eine oder andere Mal gefährlich ins letzte Drittel.

Melchisedec Yeboah und Mohammed Mahfoud Maroc, die beide nach ihren guten Leistungen beim 6:3-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein in die Startformation gerückt waren, sorgten immer wieder für Torgefahr. Eine der besten Möglichkeiten in Hälfte eins hatte Maroc, der sich schön gegen einige Auersmacher’ Abwehrspieler durchgesetzt hatte, den Ball dann aber versuchte querzulegen, statt selbst den Abschluss zu suchen. Dadurch konnte ein SV-Akteur noch im letzten Moment klären. „Das hätte schon das 1:0 sein müssen“, sagte Cift, dessen Mannschaft auch in der Folge die eine oder andere Einschusschance liegen ließ.

Da war es fast schon ein wenig sinnbildlich, dass die beiden Tore nach der Pause nach Standardsituationen fielen: Beim 1:0 für die Gäste stand Maroc nach einer Ecke goldrichtig (67.). das 2:0 durch Tyler-Jeremy Wozny war das Resultat eines verwandelten Handelfmeters (83.). Der war laut Cift absolut berechtigt, weil ein SV-Akteur seine Körperfläche bei einem Rot-Weiss-Abschluss deutlich vergrößert hatte.

„Man muss bedenken, dass 15 Jungs neu kamen, die müssen das Konzept erst einmal verinnerlichen, einige mussten auch mit Blick auf die Physis erst einmal herangeführt werden.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

Aus dem Spiel heraus gelangen den Koblenzern keine Tore, sie hätten ihnen aber gelingen können. „Wir können auch locker, 5:0, 6:0 oder 7:0 gewinnen“, so der FC-Trainer. Allerdings scheiterte seine Mannschaft auch ein ums andere Mal am starken Heim-Keeper Timo Müller, der beispielsweise bei einem Yeboah-Abschluss aus kürzester Distanz zur Stelle war, die Kugel mit einem starken Reflex noch ins Toraus beförderte (73.).

Unterm Strich zählten für Cift aber vor allem die drei Punkte. Die hochverdienten drei Punkte. Gegen eine Mannschaft, die bislang zu Hause noch keine Zähler abgegeben hatte. Auch wenn der Koblenzer Trainer schon in den vergangenen Wochen ruhig geblieben war, war die Erleichterung doch spürbar. Die Räder bei der neu formierten Mannschaft greifen langsam ineinander. „Man muss bedenken, dass 15 Jungs neu kamen, die müssen das Konzept erst einmal verinnerlichen, einige mussten auch mit Blick auf die Physis erst einmal herangeführt werden.“ Mittlerweile ist der Trainer aber in der halbwegs komfortablen Situationen, auf einigen Positionen einen Konkurrenzkampf zu haben – und der belebt ja bekanntlich das Geschäft und führt offensichtlich auch dazu, dass Rot-Weiss langsam ins Rollen kommt.

SV Auersmacher – FC Rot-Weiss Koblenz 0:2 (0:0)

Auersmacher: Müller, Escher, Birster, Taghzoute, Laufer (51. Allhof), Lauer, Schley, Straub, König, Kempf (72. Philipp), Jantzen (51. Kaiser).

Koblenz: Tiemann – Alsela, Yeboah (87. Dudkiewicz), Yamahara, Wozny, Todate (87. Shengeliaa), Maroc (72. Horton), Multari (81. Ghebrezghi), Thieltges (87. Rznic), Islamovic, Ahmetaj.

Schiedsrichter: Simon Wölflinger (Bedesbach-Patersbach).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Mohammed Mahfoud Maroc (67.), 0:2 Tyler-Jeremy Wozny (83./Handelfmeter).