Eisbachtal nach Alves-Trennung Reifenscheidt: Bin mit Glück nur ein Spiel auf der Bank Sina Ternis 22.10.2026, 15:52 Uhr

i Der Sportliche Leiter Patrick Reifenscheidt wird am Wochenende zusammen mit den beiden Spielern Tommy Brühl und Max Olbrich auch in sportlicher Veranwortung stehen, wenn die Sportfreunde Eisbachtal den Tabellenführer TuS Mechtersheim empfangen. Das soll sich aber möglichst schnell ändern. Andreas Egenolf

Wie es nach der Entlassung von Daniel Alves bei Eisbachtal an der Seitenlinie weitergeht, das ist vor dem Oberliga-Heimspiel gegen Mechtersheim noch offen. Zunächst übernimmt Patrick Reifenscheidt, doch der will schnell eine andere Lösung finden.

Die Drähte glühten zu Wochenbeginn heiß bei den Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal. Weder der Sportliche Leiter Patrick Reifenscheidt noch der Präsident Markus Stillger weilten im Land, als sich telefonisch über die Zukunft von Daniel Alves austauschten.







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