Wie es nach der Entlassung von Daniel Alves bei Eisbachtal an der Seitenlinie weitergeht, das ist vor dem Oberliga-Heimspiel gegen Mechtersheim noch offen. Zunächst übernimmt Patrick Reifenscheidt, doch der will schnell eine andere Lösung finden.
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Die Drähte glühten zu Wochenbeginn heiß bei den Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal. Weder der Sportliche Leiter Patrick Reifenscheidt noch der Präsident Markus Stillger weilten im Land, als sich telefonisch über die Zukunft von Daniel Alves austauschten.