1:3-Niederlage beim FC Homburg Regionalligist bestraft Fehler des FCEK konsequent Sina Ternis 04.07.2026, 19:32 Uhr

i Dennis Krob (links), hier noch im Trikot des FK Pirmasens und im Spiel gegen den FV Engers, traf dieses Mal für den FC Emmelshausen-Karbach. Der verlor allerdings trotz des Krob-Tores mit 1:3 beim Regionalligisten FC Homburg. Jörg Niebergall

Beim dritten Test binnen einer Woche waren den Spielern des FCEK die müden Beine schon anzumerken – dennoch war gerade in einer knapp 30-minütigen Phase gegen den FC Homburg schon ordentlich. Am Ende hieß es aber 1:3.

Eine Sache wurde beim Spiel des FC Emmelshausen-Karbach beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg definitiv deutlich: Individuelle Fehler werden noch deutlich schneller bestraft als in der Fußball-Oberliga – und so stand am Ende eines dennoch guten Tests eine 1:3-Niederlage für den FCEK, bei dem 15 Akteure, darunter auch vier Testspieler, zum Einsatz gekommen waren.







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