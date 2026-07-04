Beim dritten Test binnen einer Woche waren den Spielern des FCEK die müden Beine schon anzumerken – dennoch war gerade in einer knapp 30-minütigen Phase gegen den FC Homburg schon ordentlich. Am Ende hieß es aber 1:3.
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Eine Sache wurde beim Spiel des FC Emmelshausen-Karbach beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg definitiv deutlich: Individuelle Fehler werden noch deutlich schneller bestraft als in der Fußball-Oberliga – und so stand am Ende eines dennoch guten Tests eine 1:3-Niederlage für den FCEK, bei dem 15 Akteure, darunter auch vier Testspieler, zum Einsatz gekommen waren.