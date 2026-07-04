1:3-Niederlage beim FC Homburg
Regionalligist bestraft Fehler des FCEK konsequent
Dennis Krob (links), hier noch im Trikot des FK Pirmasens und im Spiel gegen den FV Engers, traf dieses Mal für den FC Emmelshau
Dennis Krob (links), hier noch im Trikot des FK Pirmasens und im Spiel gegen den FV Engers, traf dieses Mal für den FC Emmelshausen-Karbach. Der verlor allerdings trotz des Krob-Tores mit 1:3 beim Regionalligisten FC Homburg.
Jörg Niebergall

Beim dritten Test binnen einer Woche waren den Spielern des FCEK die müden Beine schon anzumerken – dennoch war gerade in einer knapp 30-minütigen Phase gegen den FC Homburg schon ordentlich. Am Ende hieß es aber 1:3.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Sache wurde beim Spiel des FC Emmelshausen-Karbach beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg definitiv deutlich: Individuelle Fehler werden noch deutlich schneller bestraft als in der Fußball-Oberliga – und so stand am Ende eines dennoch guten Tests eine 1:3-Niederlage für den FCEK, bei dem 15 Akteure, darunter auch vier Testspieler, zum Einsatz gekommen waren.

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