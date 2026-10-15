Verbandsgericht fällt Urteil Platzstreit: Auch Berufung der TuS Koblenz abgewiesen Sina Ternis 15.10.2026, 14:45 Uhr

i Eng ging’s ohne Frage zu auf dem Platz in Gau-Heppenheim. Allerdings nicht zu eng, wie nun das Verbandsgericht in zweiter Instanz entschied. Heißt: Die drei Punkte vom 5:1-Sieg bleiben beim TSV Gau-Odernheim, die TuS Koblenz geht leer aus, die Berufung wegen des zu kleinen Platzes hatte keinen Erfolg. Mark Dieler

Auch wenn sich die Begründung gegenüber dem ersten Urteil geändert hat, bleibt es dabei: Die Berufung der TuS Koblenz gegen die Wertung der 1:5-Niederlage gegen Gau-Odernheim wurde abgewiesen. Das hat das Verbandsgericht nun entschieden.

Die TuS Koblenz hatte auch mit ihrer Berufung gegen die Wertung der 1:5-Niederlage beim Auswärtsspiel in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim in der Fußball-Oberliga keinen Erfolg. Das in zweiter Instanz zuständige Verbandsgericht hat die Berufung zwar als zulässig, aber auch als unbegründet eingestuft.







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