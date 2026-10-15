Auch wenn sich die Begründung gegenüber dem ersten Urteil geändert hat, bleibt es dabei: Die Berufung der TuS Koblenz gegen die Wertung der 1:5-Niederlage gegen Gau-Odernheim wurde abgewiesen. Das hat das Verbandsgericht nun entschieden.
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Die TuS Koblenz hatte auch mit ihrer Berufung gegen die Wertung der 1:5-Niederlage beim Auswärtsspiel in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim in der Fußball-Oberliga keinen Erfolg. Das in zweiter Instanz zuständige Verbandsgericht hat die Berufung zwar als zulässig, aber auch als unbegründet eingestuft.