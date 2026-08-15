Oberliga unter der Lupe Peter Auer: Ich werde die Liebe zur TuS nie verlieren Sina Ternis 15.08.2026, 11:49 Uhr

i Keiner verkörpert die TuS Koblenz so wie Peter Auer, der mit dem Verein in den vergangenen 32 Jahren alle Höhen und Tiefen durchlebt hat. Jörg Niebergall

Peter Auer gilt bei der TuS Koblenz als Legende. Wer mit ihm über seine bewegenden Jahre als Keeper und als Torwarttrainer redet, der merkt schnell: aus gutem Grund. Während andere gegangen sind, ist Peter Auer immer geblieben.

Im Sommer ist Peter Auer in seine 32. Saison bei der TuS Koblenz gegangen, war dort erst viele Jahre als Torwart aktiv, ehe er dazu überging, die Keeper zu trainieren. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, auch noch mit 54 beziehungsweise 55 Jahren in der A- und B-Klasse für seinen Wahlheimat-Verein SG Nörtershausen das Tor zu hüten, zumindest aushilfsweise.







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