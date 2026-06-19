Neuer Engerser im Interview Penterman: 1. FC Köln ist ein positiv-verrückter Verein Sina Ternis 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Ein halbes Jahr lang spielte Jesper Penterman (links) beim SV Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern, kam da zu vier Einsätzen, in Engers will er nun Sport und Beruf unter einen Hut bringen. IMAGO/Julien Christ. IMAGO/christ media

Aus der Regionalliga geht es für Jesper Penterman in die Oberliga, konkret zum FV Engers. Da will er nach Möglichkeit viele Tore schießen und vorbereiten, will aber auch Beruf und dann Hobby Fußball unter einen Hut bekommen.

In Flensburg geborgen, ging es für Jesper Penterman in den Westerwald, wo er bei den Sportfreunden Eisbachtal in der Jugend kickte. Zumindest teilweise. Denn schnell wurden auch andere Klubs auf das Talent des Stürmers aufmerksam, für den der Weg zunächst ins benachbarte Wiesbaden zum SV Wehen führte.







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