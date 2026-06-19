Aus der Regionalliga geht es für Jesper Penterman in die Oberliga, konkret zum FV Engers. Da will er nach Möglichkeit viele Tore schießen und vorbereiten, will aber auch Beruf und dann Hobby Fußball unter einen Hut bekommen.
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In Flensburg geborgen, ging es für Jesper Penterman in den Westerwald, wo er bei den Sportfreunden Eisbachtal in der Jugend kickte. Zumindest teilweise. Denn schnell wurden auch andere Klubs auf das Talent des Stürmers aufmerksam, für den der Weg zunächst ins benachbarte Wiesbaden zum SV Wehen führte.