FKP-Coach vor Hit in Koblenz Paulus: „Wahnsinn, dass wir noch ungeschlagen sind“ 06.11.2024, 15:19 Uhr

i Immer mit vollem Einsatz dabei: Daniel Paulus, Coach des FK Pirmasens, hier beim Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein. Foto: Imago/Jan Huebner IMAGO/Jan Huebner

Es ist Spitzenspielzeit in der Fußball-Oberliga: Am Sonntag empfängt die TuS Koblenz Tabellenführer FK Pirmasens. Grund genug, einmal einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich den Gegner und dessen Trainer Daniel Paulus genauer anzuschauen.

Erster gegen Vierter heißt es am Sonntag, 14 Uhr, im Stadion am Oberwerth in Koblenz. Dann empfängt die TuS den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den FK Pirmasens, zum Spitzenspiel, könnte mit einem Sieg immerhin bis auf fünf Punkte rankommen an die Mannschaft, die seit Sommer von Daniel Paulus trainiert wird.

