Eisbachtal spielt in Diefflen Partie eins für Thomas Kahler ist gleich eine wichtige Sina Ternis 29.10.2026, 15:00 Uhr

i Patrick Reifenscheidt coachte die Sportfreunde Eisbachtal noch gegen den TuS Mechtersheim. Am Samstag beim Auswärtsspiel beim FV Diefflen wird er wieder in die Position des Sportlichen Leiters schlüpfen. Dann übernimmt Thomas Kahler das Kommando an der Seitenlinie. René Weiss

Wichtiges Spiel voraus für die Sportfreunde Eisbachtal und den neuen Coach. Die reisen am Samstag zum FV Diefflen. Der ist zwar schon neun Punkte weg, aber damit mehr in Schlagdistanz als fast alle anderen Mannschaften.

Beginnt am Samstag ab 14.30 Uhr die große Aufholjagd der Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga? Das würde sich der neue Trainer Thomas Kahler vor dem Gastspiel beim Saarlandvertreter FV Diefflen natürlich wünschen, er macht aber auch klar, dass er vor allem einen von drei Punkten erfüllt sehen will, bevor er und seine Mannschaft die knapp zweieinhalbstündige Heimreise mit dem Bus antreten.







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