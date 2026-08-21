ABC beim TSV Gau-Odernheim Ohne Porca, aber mit Optimismus geht’s nach Rheinhessen Sina Ternis 21.08.2026, 07:20 Uhr

i Ebrima Demba (rotes Trikot) stürmte gegen den FCEK gemeinsam mit Almir Porca. Dieses Mal wird Demba auf seinen Sturmpartner verzichten müssen, aber vielleicht kommt sein ABC gegen Gau-Odernheim zu mehr Offensivaktionen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC gastiert am Sonntag beim TSV Gau-Odernheim auf dem Rasen in Gau-Heppenheim. Und da treffen zwei Teams aufeinander, die den Klassenerhalt zum Ziel haben. Deswegen ist die Partie für den ABC durchaus eine wichtige.

Spielt er oder spielt er nicht? Das ist eine der großen Fragen, wenn der Ahrweiler BC am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Gau-Odernheim beziehungsweise auf den Rasenplatz nach Gau-Heppenheim reist. Die Rede ist natürlich von Stürmer Almir Porca, der im Oberliga-Heimspiel am vergangenen Freitag gegen den FC Emmelshausen-Karbach ein durchaus überraschendes Comeback gegeben hatte.







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