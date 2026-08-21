Der Ahrweiler BC gastiert am Sonntag beim TSV Gau-Odernheim auf dem Rasen in Gau-Heppenheim. Und da treffen zwei Teams aufeinander, die den Klassenerhalt zum Ziel haben. Deswegen ist die Partie für den ABC durchaus eine wichtige.
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Spielt er oder spielt er nicht? Das ist eine der großen Fragen, wenn der Ahrweiler BC am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Gau-Odernheim beziehungsweise auf den Rasenplatz nach Gau-Heppenheim reist. Die Rede ist natürlich von Stürmer Almir Porca, der im Oberliga-Heimspiel am vergangenen Freitag gegen den FC Emmelshausen-Karbach ein durchaus überraschendes Comeback gegeben hatte.