Sechs Teams testen noch Oberligisten biegen auf Vorbereitungs-Zielgerade ein Sina Ternis 19.02.2026, 12:56 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Sechs von sieben Oberligisten aus dem RZ-Gebiet testen am Wochenende noch einmal. Die TuS Koblenz indes steigt schon in den Ligabetrieb ein, Rot-Weiss Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach folgen kommende Woche.

Während die Fußball-Rheinlandligisten am kommenden Wochenende bereits in die Rest-Rückrunde starten, haben die Oberligateams, von wenigen Ausnahmen abgesehen, noch eine beziehungsweise zwei Wochen Zeit, um sich auf den Ligaalltag vorzubereiten. Die erste dieser Ausnahmen stellt die TuS Koblenz dar, die bereits am Samstag (14 Uhr) auf dem heimischen Oberwerth die im ersten Anlauf ausgefallene Partie gegen den FK Pirmasens nachholt.







