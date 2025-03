Neue Konkurrenzsituation stimmt Watzlawik positiv

Bislang hat der FV Engers noch gegen keine Mannschaft in der Fußball-Oberliga zweimal verloren. Das soll auch nach der Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Ligaschlusslicht SV Auersmacher so bleiben. Im Hinspiel gab es in einem 50:50-Spiel, so sah es zumindest FVE-Coach Sascha Watzlawik, eine knappe 0:1-Niederlage. Oder andersherum: Es war einer von insgesamt vier Auersmacher Saisonsiegen.

Dass die Gastgeber noch einmal gewillt sind anzugreifen und den Sieben-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer aufzuholen, zeigen die Aktivitäten im Winter. So wurde unter anderem Dominik Kaiser von Ligarivale TuS Koblenz verpflichtet und auch an der Seitenlinie steht mit Jörn Bister ein neuer Hauptverantwortlicher, der den Verein aus dem Effeff kennt und schon öfter als Retter in der Not eingesprungen ist.

Die werden alles dran setzen, den Anschluss herzustellen und jedes Spiel wie ein Endspiel angehen.

Engers’ Coach Sascha Watzlawik geht von einer Menge Gegenwehr aus

„Wir wissen also sehr genau, was uns da erwartet“, sagt Watzlawik. „Die werden alles dran setzen, den Anschluss herzustellen und jedes Spiel wie ein Endspiel angehen.“ Allerdings will seine Mannschaft den etwas überraschenden Punktgewinn in Pirmasens in der Vorwoche vergolden und ihrerseits Zählbares aus dem Saarland mitnehmen.

Bei diesem Unterfangen hat der Trainer vor allem offensiv die Qual der Wahl. Enrico Rößler ist nach Verletzung wieder ins Training eingestiegen und auch Neuzugang Jeremy Mekoma, der in der Vorwoche noch eine Gelb-Rot-Sperre aus seiner Zeit beim FC Karbach abgesessen hatte, ist einsatzfähig. Vieles spricht allerdings dafür, dass beide nicht von Beginn an spielen werden, Mekoma fehlen noch die Einheiten mit der Mannschaft, Rößler ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Zudem hatte das Team, das beim 1:1 in Pirmasens auf dem Platz stand, eine starke Leistung gezeigt, „von der Nummer eins bis zur Nummer 15“, wie es Watzlawik betonte. Und zu diesen 15 hatten weder Mekoma noch Rößler gehört. Auch Serkan Göcer ist unter der Woche wieder ins Training eingestiegen. „Es bleibt also spannend, wer am Ende im Kader steht“, sagt der Trainer und freut sich über diese ungewohnte Luxussituation.

Engers steht in Meisterschaft und Pokal vor wichtigen Wochen

Die bringt ihn dazu, dass er zum einen Trainingseindrücke einfließen lassen kann („Wir haben jetzt eine richtige Konkurrenzsituation“), und zum anderen die Aufstellung auch nach dem Gegner ausrichten kann. Im Fall von Auersmacher erwartet er den kompakt und robust in den Zweikämpfen, aber eben auch mit guten Umschaltmomenten und gefährlich durch Standardsituationen. „Gegen Pirmasens haben wir das defensiv wirklich gut gemacht, da haben wir kaum was zugelassen“, sagt Watzlawik.

Der erinnert sich allerdings nur zu gut daran, dass es seiner Mannschaft, gerade in den ersten Spielen der Hinrunde, an Konstanz fehlte, hofft, dass das nun besser wird, dass deutliche Klatschen, und davon gab es die eine oder andere, ausbleiben. „Ich denke, hier waren wir zum Jahresende schon auf einem guten Weg und den wollen wir fortsetzen“, sagt der Trainer vor den richtungsweisenden Wochen mit Spielen gegen Auersmacher, dem Rheinlandpokal gegen Eisbachtal und der Partie gegen Herxheim.