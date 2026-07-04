Guter zweiter Test
Nach Führung: Engers unterliegt 1. FC Köln II mit 1:3 
Paul Bermel (rechts) und sein FV Engers boten dem Regionalligisten 1. FC Köln II durchaus Paroli, mussten sich am Ende aber 1:3
Paul Bermel (rechts) und sein FV Engers boten dem Regionalligisten 1. FC Köln II durchaus Paroli, mussten sich am Ende aber 1:3 geschlagen geben.
Maximilian Jäger

Mit 1:3 verlor der FV Engers den zweiten Test beim Regionalligisten 1. FC Köln II. Doch gerade mit der Phase unmittelbar nach der Pause war Coach Julian Feit absolut zufrieden. 

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Auf das 1:1 im ersten Test gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich folgte nun eine Niederlage für Fußball-Oberligist FV Engers. Im Stadion im Anton Klein Sportpark im nordrhein-westfälischen Hennef gab es ein 1:3 gegen den Regionalligisten 1. FC Köln II, der seinerseits unter der Woche den Engerser Ligarivalen TuS Koblenz noch mit 6:0 bezwungen hatte.

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