Der FC Cosmos Koblenz kassierte in der Oberliga die dritte Niederlage in Folge. Daheim gegen den TSV Gau-Odernheim gab es ein deutliches 0:4 – und im Anschluss gab es deutliche Worte an die Mannschaft, die richtig tief im Abstiegskampf steckt.
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Nach Abpfiff standen die Spieler des FC Cosmos Koblenz noch lange zusammen mit ihrem Trainer Koray Gökkurt und mit dem Vize-Präsidenten und Macher Remo Rashica im Kreis. Es gab viel zu besprechen nach der 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Gau-Odernheim, die für die Cosmonauten die dritte nach Gang war und die den Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga noch einmal verschärft.