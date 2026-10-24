Dritte Pleite nach Gang Nach 0:4-Klatsche: Cosmos-Coach stellt Charakterfrage Sina Ternis 24.10.2026, 17:54 Uhr

i In vielen direkten Duellen hatte Cosmos-Stürmer Hokon Sossah (blaues Trikot) das Nachsehen. Die Gäste aus Gau-Odernheim waren aggrressiver in den Zweikämpfen und gewannen am Ende verdient mit 4:0. Wolfgang Heil

Der FC Cosmos Koblenz kassierte in der Oberliga die dritte Niederlage in Folge. Daheim gegen den TSV Gau-Odernheim gab es ein deutliches 0:4 – und im Anschluss gab es deutliche Worte an die Mannschaft, die richtig tief im Abstiegskampf steckt.

Nach Abpfiff standen die Spieler des FC Cosmos Koblenz noch lange zusammen mit ihrem Trainer Koray Gökkurt und mit dem Vize-Präsidenten und Macher Remo Rashica im Kreis. Es gab viel zu besprechen nach der 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Gau-Odernheim, die für die Cosmonauten die dritte nach Gang war und die den Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga noch einmal verschärft.







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