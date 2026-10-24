Dritte Pleite nach Gang
Nach 0:4-Klatsche: Cosmos-Coach stellt Charakterfrage
In vielen direkten Duellen hatte Cosmos-Stürmer Hokon Sossah (blaues Trikot) das Nachsehen. Die Gäste aus Gau-Odernheim waren ag
In vielen direkten Duellen hatte Cosmos-Stürmer Hokon Sossah (blaues Trikot) das Nachsehen. Die Gäste aus Gau-Odernheim waren aggrressiver in den Zweikämpfen und gewannen am Ende verdient mit 4:0.
Wolfgang Heil

Der FC Cosmos Koblenz kassierte in der Oberliga die dritte Niederlage in Folge. Daheim gegen den TSV Gau-Odernheim gab es ein deutliches 0:4 – und im Anschluss gab es deutliche Worte an die Mannschaft, die richtig tief im Abstiegskampf steckt.

Lesezeit 3 Minuten
Nach Abpfiff standen die Spieler des FC Cosmos Koblenz noch lange zusammen mit ihrem Trainer Koray Gökkurt und mit dem Vize-Präsidenten und Macher Remo Rashica im Kreis. Es gab viel zu besprechen nach der 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Gau-Odernheim, die für die Cosmonauten die dritte nach Gang war und die den Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga noch einmal verschärft.
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