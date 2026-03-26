Nach zuletzt vier Siegen nach Gang verloren die Sportfreunde Eisbachtal in der Vorwoche das Kellerduell in Dudenhofen. Ein Rhythmus, mit dem sich Coach Thorsten Wörsdörfer vor dem Heimspiel gegen den SV Gonsenheim durchaus anfreunden könnte.
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Es war schon ein ganz schöner Dämpfer, den die Sportfreunde Eisbachtal am vergangenen Wochenende hinnehmen mussten. Die Niederlage beim FV Dudenhofen, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga, war das eine, die Art und Weise dieser Niederlage das andere.