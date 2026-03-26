Eisbachtal empfängt Gonsenheim Mit einem Vier-Eins-Rhythmus könnte Wörsdörfer leben Sina Ternis 26.03.2026, 13:39 Uhr

i Jonah Arnolds (weiß-rotes Trikot) wird den Sportfreunden Eisbachtal im Heimspiel gegen den SV Gonsenheim fehlen. Er sah am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Niederlage in Dudenhofen Gelb-Rot. Andreas Hergenhahn

Nach zuletzt vier Siegen nach Gang verloren die Sportfreunde Eisbachtal in der Vorwoche das Kellerduell in Dudenhofen. Ein Rhythmus, mit dem sich Coach Thorsten Wörsdörfer vor dem Heimspiel gegen den SV Gonsenheim durchaus anfreunden könnte.

Es war schon ein ganz schöner Dämpfer, den die Sportfreunde Eisbachtal am vergangenen Wochenende hinnehmen mussten. Die Niederlage beim FV Dudenhofen, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga, war das eine, die Art und Weise dieser Niederlage das andere.







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