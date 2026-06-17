Co-Trainerin der TuS Koblenz Michelle Potthast: Ist egal, ob du Mann oder Frau bist Sina Ternis 17.06.2026, 06:00 Uhr

i Michelle Potthast ist seit 1. Januar offizielle Co-Trainerin bei der TuS Koblenz und erwirbt parallel als eine von 51 Teilnehmern deutschlandweit die A-Lizenz. Christian Görtz (Insta: @chrisgoerts)

Seit Januar 2026 ist Michelle Potthast offiziell Co-Trainerin beim Oberligisten TuS Koblenz, erwirbt parallel ihre A-Lizenz. Was für sie und das Team selbstverständlich ist, ist es noch lange nicht überall.

Klar, auch sie habe mal Träume gehabt, habe insgeheim schon ein wenig auf eine Karriere im Frauenfußball gehofft. „Doch am Ende muss man auch einfach sagen, dass es dazu nicht gereicht hat“, sagt Michelle Potthast mit einem Lachen. Die meiste Zeit ihrer aktiven Laufbahn hat die 28-Jährige beim FV Rheingold Rübenach in der Verbandsliga verbracht, ehe das Knie nicht mehr mitmachte, sie ihre Karriere 2023 endgültig beendete – und sich ihrem ...







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