Zu viele Gegentore waren zuletzt eins der Probleme des Oberligisten TuS Koblenz. Da dürfte es kaum gelegen kommen, dass Coach Michael Stahl die Defensive gegen den TSV Gau-Odernheim wieder wird umstellen müssen. Vielleicht sogar doppelt.
Lesezeit 3 Minuten
In drei Auswärtsspielen hat die TuS Koblenz zuletzt zehn Tore geschossen, aber gerade einmal eine Partie gewonnen – keine davon in der Fußball-Oberliga, sondern das Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Ahrweiler BC mit 3:0. In Diefflen und in Auersmacher gab es trotz der offensiven Durchschlagskraft jeweils nur einen Punkt.