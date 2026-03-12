Gau-Odernheim kommt zur TuS
Michael Stahl moniert die hohe Zahl der Gegentore
Hinter dem Einsatz von TuS-Kapitän Daniel von der Bracke steht für das Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim ein Fragezeichen. Den Innenverteidiger plagten unter der Woche Kniebeschwerden.
Mark Dieler

Zu viele Gegentore waren zuletzt eins der Probleme des Oberligisten TuS Koblenz. Da dürfte es kaum gelegen kommen, dass Coach Michael Stahl die Defensive gegen den TSV Gau-Odernheim wieder wird umstellen müssen. Vielleicht sogar doppelt.

In drei Auswärtsspielen hat die TuS Koblenz zuletzt zehn Tore geschossen, aber gerade einmal eine Partie gewonnen – keine davon in der Fußball-Oberliga, sondern das Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Ahrweiler BC mit 3:0. In Diefflen und in Auersmacher gab es trotz der offensiven Durchschlagskraft jeweils nur einen Punkt.

