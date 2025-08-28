Auch wenn der SV Mendig bislang erst ein Auswärtsspiel in der Fußball-Rheinlandliga absolviert hat, will Coach Damir Mrkalj die schlechte Bilanz – es gab eine Niederlage in Wirges – in der Fremde aufpolieren. Es geht erneut gegen einen Mitaufsteiger.

Vor der Saison, das steht außer Frage, hätte Damir Mrkalj die sechs Punkte aus drei Partien für seinen SV Eintracht Mendig sofort unterschrieben. Nun, nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga, sagt er: „Es hätte durchaus auch einer mehr sein können.“ Denn bevor es für seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) zu Mitaufsteiger SG Arzfeld geht, hadert der Coach noch ein wenig mit der Auswärtsniederlage gegen die EGC Wirges, die in doppelter Sicht bitter war. Weil sie unnötig und weil sie gegen einen potenziellen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt war.

Die Niederlage bedeutet aber auch: Während der SV auf heimischem Kunstrasen noch ungeschlagen ist, ist er in der Fremde noch ohne Punkte. „Das wollen wir natürlich gerne ändern“, sagt Mrkalj, der weiß, dass dazu einiges wird anders laufen müssen als beim 1:3 in Wirges. Da fehlte es seiner Mannschaft offensiv an Durchschlagskraft und defensiv an der nötigen Stabilität. Der Stabilität, die Mendig in den beiden Heimspielen und auch im gesamten Aufstiegsjahr durchaus ausgezeichnet hat.

Fragezeichen hinter Alexej Eberhardt, Robin Rohr wird sicher fehlen

Ein wichtiger Faktor war dabei auch Innenverteidiger Alexej Eberhardt, der nicht nur durch sein starkes Stellungsspiel, sondern auch durch spieleröffnende Pässe überzeugte. Allerdings droht der Routinier am Sonntag nach einer Zahn-OP auszufallen. Für ihn stünde mit Adrian Medic ein ganz junger Akteur – er könnte sogar noch ein Jahr A-Jugend spielen – in den Startlöchern, würde im Fall von Eberhardts Ausfall in die Anfangself rücken. „Irgendwann muss die Feuertaufe ja erfolgen, warum also nicht am vierten Spieltag?“, fragt sein Trainer, der überhaupt keine Bauchschmerzen dabei hat, seinem Youngster das Vertrauen zu schenken.

Ein weiterer Youngster wird sicher spielen: Nico Fogolin. Der Keeper kam zur neuen Saison aus der A-Jugend der TuS Koblenz und wird Robin Rohr vertreten, der urlaubsbedingt fehlt. „Für genau solche Fälle haben wir Nico geholt, er bekommt seine Chance und wir alle stehen hinter ihm“, sagt Mrkalj.

„Ich würde sagen, wir versuchen es dieses Mal ein wenig konservativer, werden nicht so hoch pressen, sondern eher vorsichtiger agieren.“

Mendigs Coach Damir Mrkalj zur taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft

Ob es weitere Änderungen in der Startformation geben wird, wird sich zeigen. Denn der SV-Coach macht auch deutlich, dass er dieses Mal anders agieren will als noch in Wirges, wo seine Mannschaft relativ hoch und mutig angelaufen war und dadurch den Gegner zu Umschaltmomenten eingeladen hatte. „Ich würde sagen, wir versuchen es dieses Mal ein wenig konservativer, werden nicht so hoch pressen, sondern eher vorsichtiger agieren.“

Und die Vorgabe gilt unabhängig von der Erwartungshaltung an die Vorgehensweise des Gegners, zu der kann Mrkalj ohnehin wenig sagen, erwartet eine Mannschaft, die selbst mit Tempo nach vorne spielt, die aber vielleicht Schwächen in der Defensive offenbart. „Aber wer in der Lage ist, Bitburg zu Hause ein 1:1 abzuringen, der kann keinesfalls schlecht sein“, sagt der Mendiger Trainer. Der Rasen sei da sicherlich auch kein Nachteil für die Gastgeber – er soll aber auch nicht zum Nachteil für seine Mannschaft werden.