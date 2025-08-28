Nach zwei Niederlagen in Folge ist der SC Idar-Oberstein in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt, fuhr in Eppelborn einen 1:0-Sieg ein. Nun kommt mit Wormatia Worms ein anderes Kaliber in den Haag, und das gleich zweimal.

Der Gegner des SC Idar-Oberstein in den kommenden beiden Spielen heißt Wormatia Worms. Sowohl am Sonntag (15 Uhr) als auch am Mittwoch (19 Uhr) gastiert der rheinhessische Traditionsklub im Haag, zunächst zur Partie in der Fußball-Oberliga, anschließend in der vierten Runde des Südwestpokals. „Wir nehmen es so, wie es kommt. Es kann ja keiner etwas für diese Konstellation beziehungsweise für die Auslosung“, nimmt es der Idarer Coach Tomasz Kakala gelassen.

Sein Blick gilt ohnehin erst einmal nur dem Ligaspiel am Sonntag. Nachdem der SC in der Vorwoche einen 1:0-Arbeitssieg beim FV Eppelborn eingefahren hat, macht sich zumindest ein Stück weit Erleichterung breit rund um den Haag. Schließlich waren auf einen Auftaktsieg zu Hause gegen den FV Engers zwei Klatschen gegen die SF Eisbachtal und die TuS Koblenz gefolgt, beide hatten die Euphorie ob des guten Auftaktauftritts doch ein wenig gebremst. Euphorie, die Kakala allerdings nie hatte aufkommen lassen. Schließlich hatte er seine Mannschaft ohnehin nie da gesehen, wo viele andere sie sehen wollten: unter den ersten fünf.

„Das wird also eine richtige Herausforderung für uns, aber die nehmen wir gern an. Und ja, wir mögen es, wenn Mannschaften Fußball spielen.“

SC-Coach Tomasz Kakala vor dem Heimspiel gegen Worms

Dass der Realismus des Trainers durchaus gerechtfertigt ist, zeigte sich in den vergangenen Wochen. Auch in Eppelborn lief noch lange nicht alles rund. Der SC, mehr als eine Stunde lang in Überzahl, tat sich schwer, gegen einen kompakt stehenden Gegner Chancen zu kreieren, Lösungen zu finden, um das viel zitierte Abwehrbollwerk zu knacken. Ausgerechnet Joker Temiloluwa Ajibola gelang das dann doch. Aber insgesamt war das Idarer Spiel laut Kakala zu statisch, zu ideenlos.

Kommt seiner Mannschaft da ein Gegner wie Wormatia Worms vielleicht entgegen? Immerhin zählen die Gäste, die sechs Punkte in drei Partien geholt haben – das Spiel gegen DFB-Pokalteilnehmer FK Pirmasens wird erst im September nachgeholt –, zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg. Auch für Kakala. „Die haben sich vor der Saison richtig gut verstärkt, sind qualitativ gut aufgestellt und werden ganz oben mitspielen.“ Und weiter: „Das wird also eine richtige Herausforderung für uns, aber die nehmen wir gern an. Und ja, wir mögen es, wenn Mannschaften Fußball spielen.“

Kevin Kraus ist zurück und Robin Hill eine Option für die Bank

Zu den Verstärkungen, die von Kakala angesprochen wurden, gehören natürlich auch die drei Idarer Meisterspieler von 2024, die im Sommer 2025 von der Nahe an den Rhein gewechselt sind und die nun vor ihrer Rückkehr ins Hans-Dieter-Krieger-Stadion stehen. Tobias Edinger hütet mittlerweile den Kasten der Wormatia, zudem ziehen sich auch Malik Yerima und Luca Baderschneider erstmals in der Kabine des Auswärtsvereins um. Zum Wormser Aufgebot gehören in Marc Nauth (Eintracht Bad Kreuznach) und Bobby Edet (SG Guldenbachtal, SG Meisenheim) weitere Spieler, die an der Nahe Duftmarken hinterlassen haben. Nauth hatte übrigens eine seiner stärksten Leistungen im Eintracht-Trikot im August 2021 beim 4:4 in Idar gezeigt. Den Treffer zum Endstand erzielte er dabei selbst.

Bei aller Wiedersehensfreude: Kakala macht deutlich, dass sowohl er als auch die Mannschaft gut damit beraten sind, den Fokus auf die eigenen Leistungen zu legen, die Dinge besser zu machen, die auch in Eppelborn, aber vor allem in den beiden Partien davor noch nicht gut liefen. Wenig Anlass zur Kritik gab es vor allem beim Auswärtsspiel an der Defensive. Die stand gut, Keeper Michel Schmitt wurde kaum ernsthaft geprüft. Und das, obwohl mit Kevin Kraus ein ganz wichtiger Akteur fehlte. Der Innenverteidiger ist am Sonntag nach seiner Nasen-OP wieder dabei, war schon zu Beginn der Woche wieder ins Training eingestiegen. Auch Alessandro Marino, der, weil angeschlagen, nur von der Bank kam, könnte wieder zu einer Option für die Startelf werden. Zudem rückt Robin Hill nach Verletzung in den Kader. Die Besetzung jedenfalls sollte am Sonntag kein Problem sein.