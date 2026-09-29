Die Oberliga unter der Lupe Mechtersheims Nauwid Amiri: Nadiem hat 0,0 damit zu tun Sina Ternis 29.09.2026, 06:00 Uhr

i Nadiem (rechts) und Nauwid Amiri sind ganz eng verbunden. Die beiden Brüder unterstützen sich gegenseitig, besuchen die Spiele des jeweils anderen – oder sind auch mal zusammen auf dem Betzenberg in Kaiserslautern wie auf unserem Foto. Bundesligaprofi Nadiem ist auch immer dann beim TuS Mechtersheim, den sein Bruder coacht, wenn es zeitlich passt. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis. IMAGO/Eibner

Der TuS Mechterheim ist die Mannschaft der Stunde in der Oberliga. Nach zehn Spieltagen steht der Aufsteiger ganz oben. Auch dank seines Trainers Nauwid Amiri, der die Mannschaft vor rund einem Jahr am Boden liegend übernommen hat.

Kaum von der Nationalmannschaft zurück, hat Nadiem Amiri schon wieder den TuS Mechtersheim im Blick: „Er hat mir im Auto auf der Heimfahrt von Augsburg gesagt, dass er sich auf unser Spiel am Mittwoch freut“, erzählt Nadiems Bruder Nauwid Amiri, der seit Sommer 2025 Trainer in Mechtersheim ist, und mit seinem TuS am Mittwoch im Verbandspokal zum Landesligisten SV Rodenbach muss.







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