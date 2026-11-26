Spitzenspiel auf dem Oberwerth Mechtersheim will Revanche, Rot-Weiss will dran bleiben Sina Ternis 26.11.2026, 09:00 Uhr

i Rot-Weiss-Stürmer Tim Esten (hier im Duell gegen TuS-Koblenz-Akteur Leon Waldminghaus) spielt eine überragende Saison, doch genau wie seinem Sturmpartner Franck Kouentchi fehlt ihm die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Wolfgang Heil

Der FC Rot-Weiss Koblenz hat es bislang mit absolutem Minimalismus auf Rang vier in der Oberliga-Tabelle geschafft. Erst 32 Tore hat das Team von Fatih Cift in 18 Partien geschossen. Wird die Bilanz ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten aufpoliert?

Zwei Heimspiele hat der TuS Mechtersheim nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga verloren – beim 0:3 gegen den TSV Schott Mainz und am zweiten Spieltag 2:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. Zu diesem Zeitpunkt war natürlich noch nicht klar, welche Rolle beide Mannschaften im Saisonverlauf spielen würden.







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