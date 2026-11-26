Der FC Rot-Weiss Koblenz hat es bislang mit absolutem Minimalismus auf Rang vier in der Oberliga-Tabelle geschafft. Erst 32 Tore hat das Team von Fatih Cift in 18 Partien geschossen. Wird die Bilanz ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten aufpoliert?
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Zwei Heimspiele hat der TuS Mechtersheim nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga verloren – beim 0:3 gegen den TSV Schott Mainz und am zweiten Spieltag 2:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. Zu diesem Zeitpunkt war natürlich noch nicht klar, welche Rolle beide Mannschaften im Saisonverlauf spielen würden.