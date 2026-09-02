Youngster über Wechsel Maxi Buchheit: Es war eine emotionale Entscheidung Sina Ternis 02.09.2026, 13:29 Uhr

i Maximilian Buchheit (rechts) trug zehn Jahre lang das Trikot der TuS Koblenz. Künftig wird es auch blau-schwarz sein, allerdings beim SC Paderborn. Andreas Hergenhahn

Ist das die Tür zum Profifußball? Dazu will Maximilian Buchheit nach seinem Wechsel von der TuS Koblenz zum SC Paderborn nichts sagen. Aber ein bisschen spricht er dann doch darüber, was er sich vorgenommen hat.

Zehn Jahre lang trug Maximilian Buchheit das Trikot der TuS Koblenz, kam in der E-Jugend von seinem Heimatverein TV Winningen auf den Oberwerth, durchlief alle Jugendmannschaften und unterschrieb erst kürzlich seinen ersten Seniorenvertrag. Doch nun kehrt der 18-Jährige dem Verein den Rücken, wechselt zum SC Paderborn.







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