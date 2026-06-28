Oberligisten testen mehrfach
Ligaduelle, luxemburgischer Erstligist, Doppelprogramme
Heiß war's im Ahrweiler'Apollinarisstadion beim Testspielauftakt des Ahrweiler BC, der sich mit 1:1 vom FC Emmelshausen-Karbach
Heiß war's im Ahrweiler'Apollinarisstadion beim Testspielauftakt des Ahrweiler BC, der sich mit 1:1 vom FC Emmelshausen-Karbach trennte. In dieser Woche geht's für beide Mannschaften weiter.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In Woche zwei soll es rund gehen bei den Oberligisten aus dem RZ-Gebiet. Da stehen durchaus Highlights auf dem Programm. Für die Sportfreunde Eisbachtal geht es beispielsweise gegen einen Erstligisten. 

Lesezeit 1 Minute
Eigentlich hatten alle Fußball-Oberligisten am Ende der ersten Trainingswoche Testspiele angesetzt, am Ende hatten aber aufgrund der hohen Temperaturen nur vier Mannschaften gespielt: Der Ahrweiler BC und der FC Emmelshausen-Karbach, die im direkten Duell aufeinandergetroffen waren (1:1), der FC Cosmos Koblenz, der dem Regionalligisten Siegburger SV mit 0:6 unterlag, sowie die Sportfreunde Eisbachtal, die ihre Partie gegen den TSV ...

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OberligaSport
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