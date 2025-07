Wo stehen die Sportfreunde Eisbachtal nach einer guten Vorbereitung wirklich? Wer wird den Kasten hüten? Und wer den Sprung in die Startformation schaffen? Antworten auf die Fragen wird die Auftaktpartie in der Oberliga beim FV Diefflen liefern.

„Die Glückshormone haben gegenüber dem Frust deutlich die Nase vorn.“ Das sagt Thorsten Wörsdörfer, Trainer der Sportfreunde Eisbachtal, nach einer insgesamt guten Vorbereitung und vor dem Auftakt in die neue Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) zum Saarland-Vertreter FV Diefflen führt. Zur Erinnerung: Die Gastgeber hatten die Vorsaison zwei Plätze besser als die „Eisbären“ abgeschlossen, die wiederum hatten durch einen 7:0-Heimsieg gegen den FV den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Und das, nachdem es im Hinspiel noch eine deutliche 0:4-Niederlage gesetzt hatte. „Das sind natürlich zwei absolut konträre Ergebnisse, es zeigt aber eben auch, was in der Liga alles möglich ist“, sagt Wörsdörfer.

Der würde sich ein entspannteres Fußballjahr mit einem frühzeitigeren Sichern des Klassenerhalts wünschen – weiß aber, dass das für seine Mannschaft ein schwieriges, aber sicherlich kein aussichtsloses Unterfangen wird. Mit Louis Hesse haben die Sportfreunde einen wichtigen Akteur verloren, im Gegenzug wurden ausschließlich Eigengewächse aus der Eisbären-Jugend hochgezogen. Doch die machten laut Trainer in der Vorbereitung „richtig Freude“.

Wörsdörfer lässt sich bei Startelf noch nicht in die Karten blicken

Lennard Wohlmann, Moritz Muth, Finn Müller und Silas Held konnten in einigen der Testspiele überzeugen. Wer und ob einer von ihnen den Sprung in die Startformation schafft, da will Wörsdörfer sich nicht in die Karten blicken lassen. Ohnehin legt er sich erst einen Abend vorher fest, wer spielen wird. „Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass ohnehin erst dann feststeht, wer am Samstag fit ist“, sagt der Coach. Hinzu kommt, dass er die Eindrücke der Trainingswoche in seine Entscheidung einfließen lassen will.

Das trifft auch auf die Torhüterposition zu. Da wurde mittlerweile aus dem Quartett ein Trio, nachdem Tim Weiler wegen einer Verletzung und einer Operation bis zum Winter ausfallen wird. Die Entscheidung wird also zwischen Felix Koch, Niklas Kremer und David Arnolds fallen – und sie wird zunächst einmal nur für den ersten Spieltag getroffen. Wörsdörfer macht hier eine deutliche Ansage: „Aus heutiger Sicht wird es keine klare Nummer eins geben. Es wird der spielen, der auf mich den besten Eindruck macht.“

„Vom Tor bis zum Sturm sollte sich keiner sicher sein.“

Eisbären-Trainer Thorsten Wörsdörfer zum Konkurrenzkampf im Team

Dass das auch bedeuten könnte, dass es auf der Torhüterposition keine Konstanz gibt, nimmt der Trainer dabei gerne in Kauf, sagt dazu: „Die Jungs davor brauchen alle einen Keeper, der organisiert, hohe Bälle abfängt, einen guten Spielaufbau hat, da spielt es keine Rolle, ob der blond, grün oder gelb ist. Das ist aus meiner Sicht nur ein Alibi, denn die Jungs kennen sich mittlerweile lange genug.“ Und er schiebt hinterher: „Vom Tor bis zum Sturm sollte sich keiner sicher sein.“

Natürlich lasse der kleine Kader nicht allzu viele, aber doch ausreichend Möglichkeiten zum Wechseln und zum Reagieren zu – und die will Wörsdörfer ausschöpfen, will die spielen lassen, die bei der ersten Standortbestimmung zeigen, „dass sie spielen wollen“.