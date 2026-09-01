TuS reagiert auf Messungen Krey: Es sind keine 52 Meter, aber Platz ist zu schmal Sina Ternis 01.09.2026, 15:56 Uhr

i Christian Krey, Präsident der TuS Koblenz, äußert sich im Interview zum Protest. Chris Görtz/TuS Koblenz

52, 57 oder doch 60 Meter? Die Messungen eines unabhängigen Büros haben ergeben, dass der Platz in Gau-Heppenheim nicht nur 52 Meter, aber auch nicht überall 60 Meter breit ist. Der Präsident der TuS Koblenz, Christian Krey, bezieht dazu Stellung.

Die Wellen rund um den Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim ebben auch einige Tage später nicht ab – auch, weil die Geschichte nahezu täglich neues Futter erhält.







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