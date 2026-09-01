52, 57 oder doch 60 Meter? Die Messungen eines unabhängigen Büros haben ergeben, dass der Platz in Gau-Heppenheim nicht nur 52 Meter, aber auch nicht überall 60 Meter breit ist. Der Präsident der TuS Koblenz, Christian Krey, bezieht dazu Stellung.
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Die Wellen rund um den Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim ebben auch einige Tage später nicht ab – auch, weil die Geschichte nahezu täglich neues Futter erhält.