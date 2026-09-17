Sein Wirkungskreis lag bislang außerhalb des Fußballverbands Rheinland, aber schon an vielen anderen Orten deutschlandweit. Der A-Lizenzinhaber Koray Gökkurt ist viel rumgekommen – nun soll er die Cosmonauten aus der Ergebniskrise führen.
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Nachdem bekannt geworden war, dass Admir Softic ab sofort kein Trainer mehr vom FC Cosmos Koblenz ist, haben die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten mittlerweile den Nachfolger vorgestellt – und der ist im Fußballverband Rheinland noch weitestgehend unbekannt: Koray Gökkurt wird bereits am Samstag beim Auswärtsspiel beim FK Pirmasens an der Seitenlinie stehen, hatte unter der Woche teilweise das Training geleitet.