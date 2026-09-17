Neuer ist A-Lizenzinhaber Koray Gökkurt übernimmt die „Cosmonauten“ Sina Ternis 17.09.2026, 08:00 Uhr

i Koray Gökkurt übernimmt ab sofort den FC Cosmos Koblenz. Der 43-jährige A-Lizenzinhaber war zuletzt Verbindungstrainer bei Carl-Zeiss Jena. Maximilian Jäger

Sein Wirkungskreis lag bislang außerhalb des Fußballverbands Rheinland, aber schon an vielen anderen Orten deutschlandweit. Der A-Lizenzinhaber Koray Gökkurt ist viel rumgekommen – nun soll er die Cosmonauten aus der Ergebniskrise führen.

Nachdem bekannt geworden war, dass Admir Softic ab sofort kein Trainer mehr vom FC Cosmos Koblenz ist, haben die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten mittlerweile den Nachfolger vorgestellt – und der ist im Fußballverband Rheinland noch weitestgehend unbekannt: Koray Gökkurt wird bereits am Samstag beim Auswärtsspiel beim FK Pirmasens an der Seitenlinie stehen, hatte unter der Woche teilweise das Training geleitet.







Artikel teilen

Artikel teilen