Stadtduell auf dem Oberwerth Kommt Spiel gegen die TuS für Cosmos genau richtig? Sina Ternis 29.10.2026, 17:07 Uhr

i Hoch her ging es eigentlich immer, wenn die TuS Koblenz und der FC Cosmos Koblenz aufeinandergetroffen sind. In den jüngsten beiden Begegnungen gab es drei Platzverweise. Am Samstag steht das nächste Stadtduell an. Wolfgang Heil

Schafft es Admir Softic, bei seinem zweiten Anlauf als Trainer des FC Cosmos Koblenz Ruhe reinzubringen? Den ersten Beweis dafür kann er am Samstag antreten, wenn es direkt zu Beginn ausgerechnet zum Stadtrivalen TuS Koblenz geht.

Während rund um die TuS Koblenz derzeit alles ruhig ist, kann man das beim kommenden Gegner FC Cosmos Koblenz vor dem direkten Duell in der Fußball-Oberliga am Samstag (14 Uhr) im Stadion Oberwerth nicht unbedingt behaupten. Es war eine äußerst turbulente Woche für die Verantwortlichen, bei denen nun doch Admir Softic wieder an der Seitenlinie stehen wird, nachdem am Montag die Trennung von Koray Gökkurt bekannt gegeben worden war.







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